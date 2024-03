EU-Parlament macht Weg für weltweit erstes KI-Gesetz frei

Straßburg: Das EU-Parlament hat am Mittag mehrheitlich dafür gestimmt, schärfere Regeln im Umgang mit Künstlicher Intelligenz einzuführen. Das entsprechende Gesetz kann nun in Kraft treten - es ist das weltweit erste dieser Art. Es zielt darauf ab, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen, unter anderem, indem Anwendungen in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Dadurch sollen KI-Systeme transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die KI-Systeme von Menschen überwacht werden und nicht nur von anderen Technologien. Das Gesetz soll für alle gelten, die KI-Systeme innerhalb der EU entwickeln, anbieten oder nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 13:00 Uhr