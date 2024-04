EU-Parlament beschließt Recht auf Reparatur defekter Geräte

Brüssel: Verbraucher sollen künftig beschädigte oder defekte Geräte leichter reparieren lassen können. Das Europäische Parlament stimmte einer entsprechenden Richtlinie zu, die Verbrauchern ein sogenanntes "Recht auf Reparatur" einräumt. Für die Gesetzesinitiative votierten 584 Abgeordnete, nur drei waren dagegen. Es gab 14 Enthaltungen. Nun müssen die 27 EU-Staaten dem Vorhaben noch zustimmen, was in der Regel eine Formalität ist. Konkret sollen vor allem Produkte wie Handys, Staubsauger, Wasch- und Spülmaschinen repariert werden, um in erster Linie Müll zu vermeiden. Nach einer Reparatur soll es weitere zwölf Monate Gewährleistung geben. Außerdem soll eine europaweite Online-Plattform Verbraucher und Dienstleister besser zusammenbringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 20:45 Uhr