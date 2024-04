EU mahnt Iran und Israel zur Zurückhaltung

Brüssel: Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben weitere Strafmaßnahmen gegen den Iran beschlossen. Sie richten sich gegen iranische Unternehmen, die an der Produktion von Drohnen und Raketen beteiligt sind. Der EU-Ratsvorsitzende Michel erklärte am Abend, man werde alles tun, um den Iran international zu isolieren. An das Regime in Teheran, aber auch an Israel erging die Aufforderung, auf weitere Angriffe zu verzichten. Das israelische Kriegskabinett will sich laut Medienberichten heute erneut mit einer möglichen militärischen Reaktion beschäftigen. Diese könnte aber so gestaltet sein, dass eine weitere Eskalation ausbleibt.

