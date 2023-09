EU-Kommission will Zulassung von Glyphosat verlängern

Brüssel: Die EU-Kommission will die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat offenbar um weitere zehn Jahre verlängern. Laut einem Sprecher basiert der Vorschlag auf wissenschaftlich fundierten Informationen. Am Freitag soll er mit den EU-Staaten erörtert werden. Damit stellt sich die EU-Kommission gegen Forderungen aus Deutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte gefordert, die Genehmigung in der EU auslaufen zu lassen - solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Unkrautvernichter der Biodiversität schade.

