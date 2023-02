EU-Chefdiplomat Borrell warnt China vor Waffenlieferungen

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Präsident Biden überraschend in Ukraine eingetroffen

Kiew: US-Präsident Biden ist am Vormittag in der Ukraine eingetroffen. Es handelt sich um den ersten Besuch des Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Er traf mit einer Delegation in der Hauptstadt Kiew ein. Die Reise war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt. worden. Biden traf sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Beide gedachten gemeinsam der Menschen, die bislang in dem Krieg getötet wurden. Nach Auffassung von Beobachtern hat der Besuch des US-Präsidenten hohen Symbolwert, denn in vier Tagen jährt sich der Beginn des Krieges das erste Mal. In den letzten Tagen war mehrfach spekuliert worden, Biden könne einen Besuch in Polen für eine Visite in der Ukraine nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 12:00 Uhr