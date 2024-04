Etwa 160 Grindwale sind in Australien gestrandet

Perth: An der australischen Westküste sind etwa 160 Grindwale gestrandet. Tierschützer und Anwohner bemühen sich, den Tieren zu helfen - in vielen Fällen allerdings erfolglos. Etwa 30 der knapp sechs Meter langen Tiere sollen schon verendet sein. Die Naturschutzbehörde mahnt zudem zur Zurückhaltung bei Rettungsversuchen, denn das könne zu Verletzungen oder Stress bei den Walen führen. Im Westen Australiens hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Massen-Strandungen von Walen gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 10:00 Uhr