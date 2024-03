Es:senz in Grassau bekommt den dritten Michelin-Stern

Hamburg: Der Restaurantführer "Guide Michelin" hat seine aktuelle Bewertung der Spitzen-Gastronomie bekanntgegeben. Die Bestnote - drei Sterne - entfällt auf zehn Restaurants in Deutschland, davon zwei in Bayern. Neu in der Gourmet-Elite ist ein Lokal in Grassau, Landkreis Traunstein, mit dem Namen "Es:senz"(*), der mit einem Doppelpunkt zwischen den beiden S geschrieben wird. Drei Sterne behalten hat das "Jan" in München. Auch zwei der drei neuen deutschen Zwei-Sterne-Restaurants sind in Bayern: Das «KOMU» in München und das «PUR» in Berchtesgaden. Ein Come-back feiert die «Residenz Heinz Winkler» in Aschau im Chiemgau, der nach dem Tod des Namenspatrons im vergangenen Jahr seine zwei Sterne gestrichen worden waren. Einer davon ist in der neuen Liste wieder da.

