Erste Hilfsgüter passieren Grenzübergang Erez nach Nord-Gaza

Gaza-Stadt: Erstmals seit Kriegsbeginn haben Lastwagen mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen den nördlichen Grenzübergang Erez passiert. Wie das Welternährungsprogramm heute mitteilte, hatten die 25 Laster den Übergang bereits am Sonntag und Montag benutzt. Sie hätten Lebensmittel für rund 80.000 Menschen geladen. Israel hatte Anfang April angekündigt, den Grenzübergang zu öffnen. Über Erez ist eine bessere Versorgung der Zivilbevölkerung auch im Norden des Gazastreifens möglich. Bisher konnten Hilfslieferungen nur von Ägypten aus sowie per Schiff und Flugzeug in das abgeriegelte Küstengebiet gebracht werden. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist laut Hilfsorganisationen katastrophal: Es fehlt vor allem an Essen und medizinischer Versorgung. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Gaza-Krieges fast 34.000 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 23:00 Uhr