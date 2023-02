Ermittlern gelingt Schlag gegen Diebes-Bande

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesinnenministerin Faeser tritt bei der Landtagswahl in Hessen für die SPD an

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser tritt als Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen an. Im Falle eines Wahlsieges am 8. Oktober will sie als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden wechseln. Im Interview mit dem Spiegel erkärte sie, dass sie während des Wahlkampfes Bundesinnenministerin bleiben wolle. Und auch im Fall einer Niederlage wolle sie im Bundeskabinett in Berlin bleiben. Faeser fordert Amtsinhaber Boris Rhein heraus, der für die CDU antritt. Für die Grünen, die in Hessen seit neun Jahren mitregieren, geht Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ins Rennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 17:00 Uhr