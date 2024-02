Ermittler finden Kriegswaffen bei RAF-Terroristin Klette

Berlin: Ermittler haben im Wohnhaus der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette Kriegswaffen und Sprengmittel gefunden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Verden sind darunter eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Panzerfaustgranate. Experten transportierten die Funde ab, zuvor hatte die Polizei das Mietshaus geräumt. Nach Klettes mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wird in und um Berlin intensiv gefahndet. Die Polizei warnte, dass sich auch in deren Wohnungen gefährliche Waffen befinden könnten. Klette war am Montagabend festgenommen worden. Die 65-jährige war 30 Jahre lang untergetaucht und lebte unter falschen Namen in Berlin. Klette gehörte zur sogenannten dritten Generation der RAF. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder ermordet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.02.2024 20:15 Uhr