Erlanger Forscher eröffnen Labor im Weltraum

Erlangen: Wissenschaftler in der mittelfränkischen Stadt haben ein Labor auf einem Satelliten im All in Betrieb genommen. Der sogenannte Fraunhofer On-Board-Prozessor habe zuvor die letzten Tests bestanden, hieß es aus dem Institut. Die Erlanger Forscher wollen erreichen, dass Satelliten auch in 36.000 Kilometern Höhe von der Erde aus angesteuert und umprogrammiert werden können. Sollten beispielsweise bei Katastrophen die Handyverbindungen auf der Erde ausfallen, könnte der Prozessor Rettungskräften einen stabilen Zugriff zum Satelliten verschaffen und sie unabhängig vom Mobilfunk machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 16:00 Uhr