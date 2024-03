Erdogan-Partei AKP droht Rückschlag bei Kommunalwahlen in der Türkei

Ankara: Bei den Kommunalwahlen in der Türkei zeichnet sich landesweit ein starker Stimmverlust der islamisch-konservativen AKP von Präsident Erdogan ab. Die Opposition kann zudem darauf hoffen, die Kontrolle über die wichtigsten Städte des Landes zu behalten, darunter auch die Hauptstadt Ankara und die Millionenmetropole Istanbul. Nach Auszählung von rund einem Drittel der Stimmen liegt die größte Oppositionspartei CHP landesweit mit rund 39 Prozent knapp vor der AKP mit rund 37 Prozent. In Istanbul liegt Amtsinhaber Imamoglu von der CHP nach bisheriger Auszählung etwa zehn Prozent vor seinem Herausforderer Kurum von der AKP. Mit ersten offiziellen Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet. Präsident Erdogan hatte sich zum Ziel gesetzt, Istanbul mit seiner AKP zurückzugewinnen. Die Kommunalwahlen gelten als bedeutendes Stimmungsbarometer für die politische Zukunft des Landes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 22:30 Uhr