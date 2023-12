Eisglätte sorgt für Probleme auf Straßen und Schienen in Bayern

München: Glatteis durch überfrierenden Regen hat heute früh in Bayern zu vielen Unfällen geführt. Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Sattelzug auf der A8 starben zwei Menschen. Laut Polizei war das Auto unter das Heck des Sattelzugs geraten, der bei Odelzhausen im Landkreis Dachau quer auf der Autobahn stand. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München mehrere Stunden gesperrt. Auch die A99 bei München war zeitwiese in beiden Richtungen gesperrt - da hatte es unter anderem eine Massenkarambolage gegeben. Am Münchner Flughafen sind wegen des Glatteises noch bis zum Mittag alle Starts und Landungen gestrichen. Und auch im Zugverkehr gibt es in Bayern nach wie vor Behinderungen.

