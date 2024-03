Dritte Tarifrunde bei der Postbank beginnt

Frankfurt am Main: Am Vormittag beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen bei der Postbank. Die Gewerkschaft Verdi fordert 15,5 Prozent mehr Geld für die 12.000 Beschäftigten der Postbank, die zum Deutsche-Bank-Konzern gehört. Die Arbeitgeberseite hatte fünf Prozent mehr ab Juni und noch einmal zwei Prozent ab Sommer nächsten Jahres angeboten. Verdi-Verhandlungsführer Duscheck ist deshalb skeptisch, ob jetzt schon eine Einigung möglich ist. Postbankkunden sollten sich deshalb darauf einstellen, dass es auch in den kommenden Wochen weitere Streiks in den Filialen oder Callcentern geben könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 07:00 Uhr