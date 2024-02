Dresden erinnert an Bombenangriffe von 1945

Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt wird heute an die Zerstörung durch Bombenangriffe vor 79 Jahren erinnert. Den Auftakt bildete am Morgen ein stilles Gedenken, an dem auch Landtags-Präsident Rößler und Kultusminister Piwarz teilnahmen. Für den Abend ist eine Menschenkette geplant. Damit wollen Tausende der Kriegstoten gedenken und zugleich für Toleranz und Vielfalt demonstrieren. Am 13. und 14. Februar 1945 wurden in Dresden bei schweren Luftangriffen alliierter Bomber 25.000 Menschen getötet. Weite Teile der historischen Altstadt wurden zerstört. Rechtsextremisten versuchen immer wieder, den Jahrestag der Bombardierung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 12:00 Uhr