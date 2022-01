Djokovic wollte als Genesener nach Australien einreisen

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: Tennis-Star Novak Djokovic soll kurz vor seiner Reise nach Australien eine Corona-Infektion überstanden haben. Das haben seine Anwälte in einer Anhörung vor Gericht erklärt. Ein PCR-Test am 16. Dezember sei positiv ausgefallen. Deswegen habe er ein Ausnahme-Visum für die Reise zu den Australian Open beantragt. Die Behörden haben dieses Visum allerdings zurückgezogen. Djokovic habe nicht ausreichend begründet, warum ihm eine Ausnahme zusteht. Grundsätzlich müssen alle Menschen bei der Einreise nach Australien geimpft sein. Dkokovic wartet in einem Hotel bei Melboune auf eine Gerichtsentscheidung ob er einreisen darf oder Australien verlassen muss.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 09:45 Uhr