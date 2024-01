Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich weiter

Magdeburg: Die Lage in den Hochwassergebieten im Norden und Osten Deutschlands entspannt sich weiter. Nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt ist der Katastrophenfall am Abend aufgehoben worden. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung sei derzeit nicht mehr gegeben, hieß es. Die Bundeswehr beendet heute auch ihren Einsatz in der Region. Wie die Truppe mitteilte, haben rund 200 Soldaten innerhalb einer Woche hunderttausende Sandsäcke befüllt. Die Wassermassen fließen vielerorts nur langsam ab. In Niedersachsen rechnen die Behörden erst in der nächsten Woche damit, dass die Pegel unter die Meldestufe fallen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 23:45 Uhr