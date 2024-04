DFB verlängert mit Trainer Nagelsmann

Frankfurt am Main: Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund bis zur WM 2026 verlängert. Das gab der DFB vor wenigen Minuten bekannt. Spätestens mit dem Sieg beim Vize-Weltmeister Frankreich mit 2:0 am 23. März hatte Nagelsmann die letzten Zweifler von seinem Weg überzeugt. Der 36-Jährige entschied sich damit gegen eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Klub Bayern München. Dieser hatte Berichten zufolge großes Interesse an Nagelsmann gezeigt.

