DFB entlässt Fußball-Bundestrainer Hansi Flick

Frankfurt am Main: Nach der 1:4-Niederlage gegen Japan am Samstag hat sich der Deutsche Fußball-Bund von Nationaltrainer Hansi Flick getrennt. Das teilte der DFB am Soontagnachmittag mit. Die Gremien hätten auf Vorschlag von Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Die Nationalmannschaft benötige nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls, sagte Neuendorf. Flicks Nachfolge solle möglichst zügig geregelt werden. Beim Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund werden DFB-Sportdirektor Rudi Völler sowie Hannes Wolf und Sandro Wagner als Interims-Team an der Seitenlinie stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 23:30 Uhr