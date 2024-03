Deutschland weitet Grenzkontrollen während der Fußball-WM aus

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, dass zur Fußball-Europameisterschaft im Juni die deutschen Grenzen schärfer kontrolliert werden. Das sei notwendig für einen bestmöglichen Schutz vor Islamisten, Hooligans und anderen Gewalttätern. Der "Rheinischen Post" sagte sie, das werde keine heruntergeklappten Schlagbäume bedeuten, sondern auf stichprobenartige Kontrollen hinauslaufen. Auch verschiedene Landes-Innenminister haben sich zur Sicherheit während der EM geäußert. So sagte Minister Reul in Düsseldorf, die nordrhein-westfälischen Polizisten hätten in dieser Zeit Urlaubssperre. Entsprechendes gilt auch in Berlin und bei der Bundespolizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 18:00 Uhr