Deutschland und Indien wollen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen

Neu Delhi: Deutschland und Indien wollen wirtschaftlich stärker zusammenarbeiten. Das haben Bundeskanzler Scholz und Indiens Premierminister Modi erklärt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Neu-Delhi sagte Scholz, man wolle, dass die 1.800 deutschen Firmen in Indien dort noch mehr investierten als bisher. Zudem setzten sich sowohl Modi als auch er für ein EU-Indien-Freihandelsabkommen ein. Modi ergänzte, man werde auch die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich stärken. Nach Informationen der Agentur Reuters plant Indien in Deutschland sechs U-Boote zu bestellen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte Modi, sein Land stehe bereit, zu jeglichen Friedensbemühungen einen Beitrag zu leisten. Indien nimmt zum russischen Angriffskrieg bisher eine neutrale Haltung ein und hat sich den Sanktionen der westlichen Staaten nicht angeschlossen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Indien aus Russland große Mengen an Waffen und Öl bezieht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2023 11:45 Uhr