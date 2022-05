Deutschland stellt Tschechien Panzer zur Verfügung

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland will Tschechien 15 Leopard-2-Panzer aus Industriebeständen zur Verfügung stellen. Damit sollen Lieferungen schwerer Waffen des Nato-Partners an die Ukraine ausgeglichen werden. Denn Tschechien liefert schwere Waffen an die Ukraine. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, Deutschland helfe beim Schließen der Lücken. Des Weiteren liefert Deutschland Ersatzteile und Munition und die Bundeswehr übernimmt die Ausbildung der tschechischen Soldatinnen und Soldaten an den Leopard-Panzern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 19:00 Uhr