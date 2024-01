Deutschland schickt offenbar Fregatte ins Rote Meer

Berlin: Die Bundesregierung will sich offenbar mit einem Kriegsschiff an einer neuen EU-Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs im Roten Meer beteiligen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, soll die Fregatte "Hessen" am 1. Februar zum Einsatz gegen die jemenitischen Huthi-Rebellen aufbrechen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Ein Sprecher der Bundeswehr gab auf AFP-Anfrage zu verstehen, dass man grundsätzlich bereit für eine Beteiligung sei, dafür aber ein Mandat benötige. Solange dieses nicht vorliege, könne er den Bericht nicht bestätigen. Die Europäische Union will in Kürze eine Marinemission zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer auf den Weg bringen. Nach übereinstimmenden Diplomatenangaben werden Vertreter der Mitgliedsländer am Dienstag in Brüssel erstmals über eine solche Mission beraten.

