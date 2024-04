Deutschland nimmt Unterstützung von Palästinenserhilfswerk UNRWA wieder auf

Berlin: Die Bundesregierung will ihre Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen im Gaza-Streifen fortsetzen. Das teilten das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium mit. In der gemeinsamen Stellungnahme heißt es, man begrüße den nun vorliegenden Untersuchungsbericht, die darin enthaltenen Empfehlungen müssten unverzüglich umgesetzt werden. Das Hilfswerk UNRWA war im Januar in die Schlagzeilen geraten. Nach israelischen Angaben waren mehrere Mitarbeiter in das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verwickelt. Einige der wichtigsten Geldgeber, darunter Deutschland, hatten die Zahlungen daraufhin ausgesetzt. Bereits gestern hatte der für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissar Lenarcic dazu aufgerufen, die Unterstützung des Hilfswerks angesichts der katstrophalen Lage der Menschen in Gaza wieder aufzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 10:00 Uhr