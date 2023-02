Deutscher Reisebus verunglückt im österreichischen Schladming

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schladming: In der Steiermark in Österreich hat sich am späten Abend ein schwerer Unfall mit einem deutschen Reisebus ereignet. Dabei kam ein Mensch ums Leben: nach Informationen des ORF ein Fahrgast aus Deutschland. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Wie das österreichische Volksblatt berichtet, handelt es sich um einen Bus aus Niederbayern, aus dem Raum Passau. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher aber noch nicht. Insgesamt waren den Einsatzkräften zufolge 32 Personen im dem Bus. Das Fahrzeug kam demnach in einer Kurve von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinab. Der Bus überschlug sich mehrmals und fiel auf das flache Dach eines Firmengebäudes. Mehr als 160 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung waren im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 09:00 Uhr