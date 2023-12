Deutsche Schüler schneiden bei Pisa-Studie so schlecht wie nie ab

Paris: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, hat soeben die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie veröffentlicht. Danach schnitten die 15-jährigen deutschen Schülerinnen und Schüler so schlecht ab wie noch nie. Laut Studienautoren liegen die deutschen Leistungen in Mathe und Lesen für das Jahr 2022 zwar nahe am Durchschnittswert, bei Naturwissenschaften knapp darüber. Allerdings sind die Werte international zurückgegangen - und in Deutschland ist der Leistungsabfall mit am stärksten. Als ein Grund dafür wird die Corona-Pandemie genannt, ein weitere Faktor sei aber auch der Lehrermangel. Zudem macht die Studie deutlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund oder aus weniger wohlhabenden Familien deutlich schlechter abschneiden als andere.

