Deutsche Schüler schneiden bei PISA-Studie schlecht ab

Berlin: Bei der internationalen Pisa-Studie haben Deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, liegen die Werte in den Bereichen Lesen und Mathematik knapp unter dem internationalen Durchschnitt, in Naturwissenschaften leicht darüber. Das Leistungsniveau der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler sei allerdings in allen OECD-Ländern gesunken, so die Autoren. Die nationale Projektleiterin der Pisa-Studie, Lewalter, führte den Leistungsabfall unter anderem auf die Corona-Pandemie zurück. Deutschland sei auf den Distanzunterricht nicht gut vorbereitet gewesen. Gleichzeitig sei auch der Anteil der Kinder mit Zuwanderungshintergrund innerhalb von zehn Jahren stark gestiegen, von 25 Prozent auf 39 Prozent. Es gebe einen großen Handlungsbedarf für das deutsche Bildungssystem.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 13:45 Uhr