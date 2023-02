Deutsche Helfer starten ins Katastrophengebiet

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Neben vielen anderen Staaten beteiligt sich auch Deutschland an Hilfsmaßnahmen für das Erdbebengebiet. Ein Team der Hilfsorganisation I.S.A.R., die auf die Rettung Verschütteter spezialisiert ist, hat am Morgen die Türkei erreicht. Es ist nun auf dem Weg an die türkisch-syrische Grenze. 51 Helfer des Technischen Hilfswerks aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen mit 16 Tonnen Hilfsgütern von Köln-Bonn ins türkische Adana fliegen. Die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren hat ein sogenanntes Assessment-Team losgeschickt. Die drei Spezialisten sind beauftragt, die Einsatzkräfte vor Ort zu koordinieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 13:00 Uhr