Demonstrationen gegen rechts in ganz Deutschland

Nürnberg: In ganz Deutschland versammeln sich an diesem Wochenende zehntausende Menschen zu Protesten gegen rechts. Auch in Bayern wollen Tausende auf die Straße gehen. In Nürnberg hat eine Demo begonnen, zu der das Bündnis "Nazistopp" aufgerufen hat. In Würzburg waren 500 Teilnehmer zu einer Mahnwache gegen rechts angemeldet - gekommen sind laut Veranstalter gut 3.000 Menschen. Für morgen ist in München eine Großdemo geplant, zu der mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet werden. Kundgebungen soll es unter anderem auch in Regensburg und Bayreuth geben. Wie schon gestern in Hamburg gehen heute in Frankfurt am Main deutlich mehr Menschen auf die Straße als gedacht. Die Polizei sperrte wegen des hohen Andrangs schon vor Beginn der Kundgebung den Zugang zum zentralen Römerplatz. In Erfurt haben sich etwa 6.000 Demonstranten auf dem Domplatz versammelt. Auslöser für die Proteste ist ein Treffen von Rechtsradikalen, an dem AfD-Politiker und auch einzelne CDU-Mitglieder teilgenommen hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 14:45 Uhr