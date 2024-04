Das Wetter: Wolken, sonnige Abschnitte und Schauer bei maximal 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, in Alpennähe scheint öfter die Sonne. Vereinzelt gibts Regen-, Graupel- und im Bergland Schneeschauer. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Morgen in Franken viele Wolken, vereinzelt Schauer; sonst freundlich und trocken, 12 bis 17 Grad. Am Wochenende überwiegend sonnig, vor allem am Samstag, es wird wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 09:00 Uhr