Das Wetter: Wolken, Sonne, Schauer bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer wechseln sich ab, dazu weht ein teils lebhafter Wind, Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken bei Tiefstwerten um 0 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen in Franken viele Wolken, vereinzelt Schauer; sonst freundlich und weitgehend trocken bei 12 bis 17 Grad. Am Wochenende überwiegend sonnig, es wird deutlich wärmer bei 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 10:00 Uhr