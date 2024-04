Das Wetter: Viele Wolken, gebietsweise Regen oder Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In Franken viele Wolken, aber trocken. Sonst stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. In der Nacht teils trocken, teils Niederschläge bei Tiefstwerten um 1 Grad. Die Aussichten: Auch morgen und am Donnerstag wechselhaft mit Regen- oder Graupelschauern, am Freitag freundlicher, vor allem im Süden mit Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 15:00 Uhr