Das Wetter: Unbeständig mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Dazu Regen- oder Graupelschauer und im Bergland Schneeschauer; am Nachmittag auch Gewitter. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Auch in der Nacht Schauer, teilweise bis ins Flachland mit Schnee vermischt. Tiefstwerte um 1 Grad. Erst am Freitag wird es freundlicher, wärmer und weitgehend trocken. Vor allem am Samstag viel Sonne. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad; Höchstwerte 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 06:00 Uhr