Das Wetter: in der Nacht teils Regen, 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Westen und Süden vereinzelt, in Teilen Schwabens öfter Regen. In der Nacht meist bewölkt und gebietsweise Regen, vor allem an den Alpen, oberhalb von 1.000 Metern Schnee. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen. Donnerstag und Freitag oft sonnig. Höchstwerte morgen 9 bis 15, in den folgenden Tagen 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 17:00 Uhr