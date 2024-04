Das Wetter: In der Nacht Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselhaft mit Regen- und Graupelschauern, oberhalb 600 bis 700 Meter Schnee. In der Nacht weiterhin meist bewölkt und gebietsweise Regen, mitunter auch Schnee bis in tiefe Lagen. Tiefstwerte plus drei bis minus ein Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Zwischendurch vereinzelte Schauer, gelegentlich Schnee bis in tiefe Lagen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 16:45 Uhr