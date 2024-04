Das Wetter: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar oder höchstens leicht bewölkt, Temperaturrückgang auf 12 bis 7 Grad. Auch morgen und am Montag oft sonnig bei 23 bis 29 Grad. Am Dienstag im Osten erst noch länger freundlich, sonst von Westen her Schauer. Nur noch 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 20:00 Uhr