Das Wetter: In der Nacht klar , morgen freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad. Morgen weiter sonnig oder nur leicht bewölkt. Am Sonntag im Norden Sonne und Wolken. Im Süden überwiegend freundlich, ab dem Nachmittag vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte zwischen 18 und 26 Grad. Am Montag wechselhaft und windig, örtlich Schauer, an den Alpen zeitweise Regen. Es wird kühler bei 13 bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2024 19:45 Uhr