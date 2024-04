Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer; Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Alpennähe öfter Sonne. Zwischendurch Regen-, Graupel- und im Bergland Schneeschauer und teils windig bei 6 bis 11 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von +3 bis -4 Grad. Morgen meist freundlich und weitgehend trocken bei 12 bis 17 Grad. Am Wochenende überwiegend sonnig und noch einmal wärmer.

