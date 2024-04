Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Schnee, Höchstwerte 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten. Gelegentlich schauerartiger Regen, oberhalb von 500 bis 700 Metern auch Schnee. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt, zwischendurch ab und zu Sonne. Zeitweise Regen, gelegentlich auch Schnee bis in tiefe Lagen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 11 Grad. In den Nächten Abkühlung auf +2 bis -4 Grad,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 06:00 Uhr