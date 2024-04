Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen freundlichen Abschnitten bei maximal 5 bis 10 Grad. Teils schauerartiger Regen, oberhalb von 600 bis 700 Metern Schnee. In der Nacht gebietsweise Regen, mitunter auch Schnee bis in tiefe Lagen. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wenig Änderung. In den Nächten Abkühlung auf +2 bis -4 Grad, Höchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 10:00 Uhr