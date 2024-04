Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig bei maximal 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Alpennähe öfter Sonne. Vereinzelt Regen-, Graupel- und im Bergland Schneeschauer, dazu teils sehr windig bei 6 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Morgen überwiegend freundlich und trocken bei 12 bis 17 Grad. Am Wochenende recht sonnig und noch einmal deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 12:00 Uhr