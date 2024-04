Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Schauern, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bei 5 bis 10 Grad wechselhaft mit Wolken, kurzen freundlichen Abschnitten sowie Regen- oder Graupelschauern. Vereinzelt sind Gewitter möglich. In der Nacht erneut Niederschläge, stellenweise Straßenglätte. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Auch morgen wieder Wolken und Schauer, stellenweise Sonne in Alpennähe. Ab Freitag allmählich freundlicher und deutlich wärmer, am Samstag viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 15:00 Uhr