Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Schauern, Tiefstwerte +3 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Einzelne Schauer, teils auch Schnee. Straßenglätte ist möglich. Werte um den Gefrierpunkt. Heute weiterhin viele Wolken und Regen, in den Bergen Schnee. In den Alpen auch sonnige Abschnitte. 7 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Samstag dann viel Sonne und Werte bis 20 Grad. Es wird milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2024 01:00 Uhr