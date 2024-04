Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Schauern, Höchstwerte 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Dazu Regen- oder Graupelschauer und im Bergland Schneeschauer; am Nachmittag auch vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht einzelne Schauer, teils bis ins Flachland mit Schnee vermischt. Morgen oft bewölkt mit etwas Regen, in den Bergen Schnee. Ab Freitag freundlicher, wärmer und weitgehend trocken bei 10 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 09:45 Uhr