Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Schauern bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend unbeständig; neben kurzen sonnigen Abschnitten auch Regen- oder Graupelschauer. Im Bergland Schneeschauer; vereinzelt Gewitter möglich. In der Nacht erneut Niederschläge, mitunter Straßenglätte. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen wechselhaft mit Schauern, sonnig in Alpennähe. Am Freitag allmählich freundlicher, am Samstag viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 17:00 Uhr