Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden noch einige Regen-, Graupel- und Schneeschauer. Im Norden zunehmend trocken und öfter sonnige Abschnitte. Lebhafter Wind. Nachts von Nordwesten neue Wolken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen und am Samstag bewölkt und zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonntag etwas freundlicher. Teils stürmischer Wind. Tiefstwerte um 0, am Tag 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 18:00 Uhr