Das Wetter in Bayern: Trüb mit Regenfällen bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und von Nordwesten her teils länger anhaltener Regen. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. Morgen kaum Wetteränderung, im Bergland Schnee. Sonntag und Montag teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und windig. Tagsüber 4 bis 10 Grand, in der Nacht 2 bis -6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 06:00 Uhr