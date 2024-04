Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt mit Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens ist es zunächst länger sonnig; sonst meist bewölkt, vor allem im Süden etwas Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. In der Nacht wenig Änderung bei Tiefstwerten um 1 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bewölkt und regnerisch bei 5 bis 10 Grad. Am Freitag freundlicher mit 10 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 09:00 Uhr