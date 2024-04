Das Wetter in Bayern: regnerisch, windig und kühl

Das Wetter in Bayern: am Nachmittag bewölkt, regnerisch und windig bei höchstens vier bis neun Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Werte um zwei Grad. Dabei kann es ab 600 Metern Höhe auch schneien. Morgen ist es ähnlich wie heute, ab Sonntag kommt dann auch wieder die Sonne durch. Es bleibt aber kühl und in den Nächten kann es frieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 12:00 Uhr