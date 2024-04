Das Wetter in Bayern: letzte Schauer bei +4 Grad bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Letzte Schauer an den Alpen, dann zunächst teils klar, später von Nordwesten her neue Wolken. Abkühlung auf +4 bis -3 Grad. Tagsüber und am Samstag zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Am Sonntag etwas freundlich. Bei 4 bis 10 Grad sehr windig.

